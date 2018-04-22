Мурманская область. Арктика22.04.18 18:01
По Мурманской области тепла пока не ожидается
Завтра по области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер южный, слабый, днем на севере умеренный. Температура воздуха ночью -3-8º, при прояснениях до -16º, днем +1+6º. Ночью и утром местами гололедица.
В зоне ответственности ФГБУ «Мурманское УГМС» опасных явлений погоды не ожидается.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовал: 431 человек
-
Последние комментарии
Папай
21.04.18 09:10
Знаем мы таких плавали. Лично присутствовал на встречах М*****а Р**а с рыбопромышленниками при передаче ему денег. Тоже имел дело с этим бизнесменом. Деньги давались в довольно пышных конвертах. Мало
Пентюша
20.04.18 19:44
Забавно будет, когда юные мурманчане будут спускаться по лестнице из родной школы, а Чудотворец стоит к ним задом. Нахватают двоек! Место выбрано не совсем правильно.
Комментарий к новости:Скульптура покровителя моряков Николая Чудотворца готовится к переезду в Мурманск
Татьяна Лысова
19.04.18 16:36
Убедительная просьба помочь связаться с Натальей Бахмач. Благодаря этому человеку, мне есть чем гордиться своей дочерью, которая в 2000году училась у неё в ДТШ Мурманска. С дрожью прочли историю- что
Комментарий к новости:Детская театральная школа принимает поздравления
-Скоро в эфире01:40Новости. Информационная программа.02:10«Медленное ТВКамин"03:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиОптовики продолжили поднимать цены на топливо, за ними потянулись и АЗС Мурманской области-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной