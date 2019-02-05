По Мурманской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в оперативном режиме продолжает мониторинг ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом на территории Мурманской области. С 28 января по 3 февраля в целом по Мурманской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению превысил эпидемический порог. Наблюдается рост количества обращений заболевших лиц в медицинские организации. Повышение темпа регистрации отмечено во всех возрастных группах населения.

Данные вирусологического мониторинга последних недель подтверждают, что на территории Мурманской области в структуре циркулирующих вирусов нарастает доля вирусов гриппа типа А субтипов А(Н1N1)/09 и А(H3N2), штаммы которых вошли в состав противогриппозной вакцины, применённой для вакцинации жителей области при подготовке к эпидсезону 2018 – 2019 годов.

С начала эпидемического сезона лабораторно подтвержден диагноз грипп у 66 человек, большая часть из которых составляют не привитые лица.

С целью предупреждения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом, для прерывания эпидемической связи приказами руководителей образовательных организаций приостановлен учебно-воспитательный процесс в 15 группах детских образовательных учреждений, в 10 классах образовательных организаций Мурманской области. Решением администрации МБОУ г.Мурманска СОШ № 36 объявлены каникулы раньше планируемого срока.

Управлением инициировано проведение санитарно-противоэпидемических комиссий для организации дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий, направленных на недопущения распространенности заболеваний, формирования групповых очагов в организованных коллективах.

О текущей ситуации проинформирована заместитель губернатора Мурманской области, курирующая вопросы социальной сферы.