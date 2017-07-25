По Мурманской области установилась хорошая погода

сергей на 25.07.2017 - всё вранье весь автопарк переломан, машины еле ездят, от силы машин 20, если наскребут. Гл.врач Соколов продолжает разрушать скорую помощь. Вгоняет предприятие в долги, но не забывает Комментарий к новости: Скорая «скорая помощь»

Сергей Кольский полуостров медленно возвращается к первозданному состоянию - малолюдью. Если тенденция уменьшения населения продолжится, то ровно через 757 лет здесь не будет жителей. Можно над этим смеят Комментарий к новости: Доходы северян сократились, оборот розничной торговли в Мурманской области снижается