По Мурманску проедет экомобиль

30 июня администрация города Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов. Подобные мероприятия в рамках комплексной программы «Мурманск — город чистоты» муниципалитет проводит регулярно.

Акция будет проходить не один день, так что все желающие успеют избавиться от опасных отходов.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

— район дома № 15 по улице Набережной — 10.00;

— на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской — 10.50;

— район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко — 11.30;

— площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному — 12.20;

— у АЗС по ул. Огни Мурманска — 13.10.

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.