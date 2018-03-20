По официальным данным, во время взрыва газа в доме на ул.Свердлова погибли два человека, четверо пострадали, в том числе один ребёнок

Завершены спасательные работы в доме № 6, корпус 1 по улице Свердлова в Мурманске. Как «Арктик-ТВ» сообщало, сегодня там произошёл взрыв бытового газа и обрушились три этажа.

В пострадавшем подъезде прописаны 33 человека. Жильцы оповещены о возможности воспользоваться пунктом временного размещения. Он открыт по адресу: проспект Героев-североморцев, 5/3, куда организована доставка людей автобусами.

– Необходимо уточнить список жильцов пострадавшего подъезда для оказания помощи, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Специальной технической комиссии предстоит также оценить состояние дома после случившегося.

На месте происшествия развернуты мобильные пункты обогрева, специальные автобусы будут доставлять пострадавших в пункт временного размещения на проспекте Героев-североморцев, 5/3.

В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии и теплоснабжения в подъезды, не пострадавшие от взрыва.

На месте работает следственно-оперативная группа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным погибли два человека, четверо пострадали, в том числе один ребёнок. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.