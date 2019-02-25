Мурманская область. Арктика25.02.19 07:30
По погодным условиям закрыт проезд по автодороге «Лота»
Как сообщает «Мурманскавтодор», 25 февраля с 6.00 по погодным условиям закрыт проезд по автодороге «Лота» (км 0 - км 64) для пассажирского (автобусных маршрутов №№ 119, 120, 204 и маршруток) и грузового транспорта, до улучшения погодных условий.
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