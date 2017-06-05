По поручению губернатора все руководители муниципалитетов составили и опубликовали графики встреч с жителями

Все муниципальные образования исполнили поручение губернатора Мурманской области: графики встреч глав с гражданами и планы обходов территорий опубликованы на официальных сайтах администраций, в муниципальных СМИ и социальных сетях. Об этом глава региона сообщила сегодня на оперативном совещании.

«Теперь дело за главным – чётким и беспрекословным исполнением опубликованных графиков. Это вопрос доверия к вам жителей», – обратилась к руководителям муниципалитетов губернатор Марина Ковтун, добавив, что встречи с жителями – необходимый для управленца любого уровня инструмент.

Также на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун рассказала, что у жителей области появилась дополнительная возможность обратиться к руководителям муниципалитетов через официальный сайт губернатора Мурманской области. На сайте размещена интерактивная карта региона, на которой нужно выбрать свой населённый пункт и войти в раздел контакты – там размещены активные ссылки на адреса и телефоны муниципалитетов и их руководителей.