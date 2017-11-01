По предписанию Госжилинспекции Мурманской области управляющие компании отремонтировали подъезд и кровлю, заменили перекрытие и пол в квартире

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели 14 выездных проверок исполнения требований ранее выданных предписаний.

Так, по требованию инспекции управляющая организация ООО «Севжилсервис» выполнила косметический ремонт подъезда дома 11 по ул. Гаджиева в Мурманске. А управляющая организация ООО «ЖЭК» заменила перекрытия и покрытие пола в жилом помещении дома 11 по ул. Карла Либкнехта в Мурманске. ООО «Октябрьское ЖЭУ» выполнило работы по локальному ремонту кровельного покрытия в объеме, исключающем залитие жилых помещений и лестничной клетки верхнего этажа в доме 11 на Театральном бульваре в Мурманске. В связи с исполнением предписания сняты с контроля инспекции.

Согласно требованию предписания управляющей организацией ООО «УК Мурманремстрой» в адрес инспекции представлено заключение по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования дома 6 по ул. Баумана, домов 4, 6, и 20 по ул. Щербакова в Мурманске, в соответствии с которым оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.

Также выполнено предписание инспекции в адрес управляющей организации ООО «УК Заполярный город» о восстановлении работоспособности скоростного кожухотрубного водонагревателя для обеспечения жителей д. 7 по Кольскому проспекту в Мурманске бесперебойным круглосуточным водоснабжением и о приведении помещения теплового пункта в удовлетворительное санитарно-техническое состояние.

В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписаний инспекции по истечении установленного срока, будут рассмотрены вопросы о возбуждении административного производства, а также о понуждении к исполнению требований предписаний в судебном порядке.