РАМКИ ЗАКОНА: Абсурдное дело, или Верх цинизма следственного органаОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Норвежцам тоже есть чему у нас поучиться – Юрий Киташин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.11.17 09:29

По предписанию Госжилинспекции Мурманской области управляющие компании отремонтировали подъезд и кровлю, заменили перекрытие и пол в квартире

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели 14 выездных проверок исполнения требований ранее выданных предписаний.

Так, по требованию инспекции управляющая организация ООО «Севжилсервис» выполнила косметический ремонт подъезда дома 11 по ул. Гаджиева в Мурманске. А управляющая организация ООО «ЖЭК» заменила перекрытия и покрытие пола в жилом помещении дома 11 по ул. Карла Либкнехта в Мурманске. ООО «Октябрьское ЖЭУ» выполнило работы по локальному ремонту кровельного покрытия в объеме, исключающем залитие жилых помещений и лестничной клетки верхнего этажа в доме 11 на Театральном бульваре в Мурманске. В связи с исполнением предписания сняты с контроля инспекции.

Согласно требованию предписания управляющей организацией ООО «УК Мурманремстрой» в адрес инспекции представлено заключение по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования дома 6 по ул. Баумана, домов 4, 6, и 20 по ул. Щербакова в Мурманске, в соответствии с которым оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.

Также выполнено предписание инспекции в адрес управляющей организации ООО «УК Заполярный город» о восстановлении работоспособности скоростного кожухотрубного водонагревателя для обеспечения жителей д. 7 по Кольскому проспекту в Мурманске бесперебойным круглосуточным водоснабжением и о приведении помещения теплового пункта в удовлетворительное санитарно-техническое состояние.

В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписаний инспекции по истечении установленного срока, будут рассмотрены вопросы о возбуждении административного производства, а также о понуждении к исполнению требований предписаний в судебном порядке.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 163 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Жека
27.10.17 21:43
А этот передел организовал замглавы администрации - обязал работников муниципального учреждения агитировать за его вновь созданную УК, организовал травлю в местной прессе и банкротство ООО "Наш дом".
Комментарий к новости:«Шулеры» очно-заочной смены управляющей компании прибыли в Оленегорск?
анна
27.10.17 20:40
Живу в Питере, дом новый, счетчики. Платим по факту потребления из расчета стоимости гикакалории на метр площади, ничего лишнего не доплачиваем и оборудование не допускает перетопа. И только отопитель
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Людмила
27.10.17 01:22
Что ожидает мою дочь в ближайшее будущее, звать Екатерина , 04 апреля 1987 года рождения, родилась в 00час 30мин. Была замужем, воспитывает сына одна. Cпасибо!!!
Комментарий к новости:ЗНАКИ: На вопросы северян отвечает астролог Сергей Згазинский
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире12:00«Без свидетелей-2». Художественный сериал, 43 серия (12+)12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуРубль начинает день ростом-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика