Мурманская область. Арктика25.01.18 13:15
По предписанию Госжилинспекции Мурманской области жильцам многоквартирного дома в Пушном пересмотрена корректировка размера платы за отопление
Отделом надзора за соблюдением порядка расчета платы за ЖКУ Госжилинспекции Мурманской области проведена внеплановая документарная проверка в отношении МУП «ТеплоЭнергоРесурс» поселения Пушной (МУП Кольского района «ТеплоЭнергоРесурс»).
Проверка касалась проведения корректировки размера платы за отопление с сентября 2014 года по август 2015 года жильцам дома № 12 на улице Центральной в Пушном.
По результатам проверки ресурсоснабжающей организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Во исполнение предписания инспекции МУП «ТеплоЭнергоРесурс» произвело перерасчет потребителям этой коммунальной услуги в доме 12 по ул. Центральной в нп.Пушной и уменьшило размер платы за отопление. Сумма перерасчета составила 235326,53 рубля.
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