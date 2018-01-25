По предписанию Госжилинспекции Мурманской области жильцам многоквартирного дома в Пушном пересмотрена корректировка размера платы за отопление

Отделом надзора за соблюдением порядка расчета платы за ЖКУ Госжилинспекции Мурманской области проведена внеплановая документарная проверка в отношении МУП «ТеплоЭнергоРесурс» поселения Пушной (МУП Кольского района «ТеплоЭнергоРесурс»).

Проверка касалась проведения корректировки размера платы за отопление с сентября 2014 года по август 2015 года жильцам дома № 12 на улице Центральной в Пушном.

По результатам проверки ресурсоснабжающей организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Во исполнение предписания инспекции МУП «ТеплоЭнергоРесурс» произвело перерасчет потребителям этой коммунальной услуги в доме 12 по ул. Центральной в нп.Пушной и уменьшило размер платы за отопление. Сумма перерасчета составила 235326,53 рубля.