По представлению прокуратуры области в дисциплинарном порядке наказаны 5 государственных служащих

Прокуратурой Мурманской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции при декларировании сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должностными лицами министерства здравоохранения Мурманской области и комитета государственных закупок Мурманской области, участвующих в закупках лекарственных средств и медицинского оборудования для нужд Мурманской области.

В ходе проверки выявлены факты недостоверного отражения сведений о доходах чиновников.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой области в адрес руководителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты меры к устранению отмеченных нарушений. Кроме того, 5 государственных гражданских служащих наказаны в дисциплинарном порядке.