Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил Мурманский политехнический лицей, где летом этого года появились площадка для уличного баскетбола и футбольное поле.

— Это одно из лучших учебных заведений не только в Мурманске, но в России — уже несколько лет лицей входит в 100 лучших школ страны. И отсутствие спортивных площадок на территории являлось серьезной проблемой, — рассказал Андрей Сысоев. — Мы уже сегодня видим, что футбольное поле и корт пользуются популярностью у мурманчан. Важно, что эти площадки доступны не только для лицеистов — до 22 часов вечера заниматься здесь могут все желающие.

Также в учреждении произведена масштабная замена оконных блоков. В 2018 году новые окна появились в 34 зданиях мурманских детских садов, школ, лицеев и гимназий. Всего за период 2014-2018 годов по программе «Тёплое окно» было заменено более пяти тысяч оконных блоков в социально значимых учреждениях столицы Заполярья.

За лето в образовательных учреждениях Мурманска отремонтированы кровли, инженерные системы, пищеблоки, спортивные залы, кабинеты, двери, закуплено новое оборудование.