По просьбам северян вводятся дополнительные автобусные рейсы в пос.Щукозеро

По просьбе жителей с 10 июня по 9 июля по маршруту № 112 «Североморск – с/з «Североморец» в тестовом режиме изменяется расписание движения автобусов. По будням и субботам вводятся дополнительно рейсы из Североморска: вместо 16.30 - будут выполняться рейсы в 15.20 и 17.00 и из с/з «Североморец» вместо 17.20 - будут выполняться рейсы в 16.10 и 17.50.

Кроме того, на летний период по субботам будут выполняться рейсы автобуса из Североморска в 8.30 из с/з «Североморец» - в 9.20.

В случае выявления сформировавшегося устойчивого пассажиропотока данные изменения будут приняты на постоянной основе, сообщает «Мурманскавтотранс».