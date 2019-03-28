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Мурманская область. Арктика28.03.19 10:30

По расходам за капитальный ремонт многоквартирного дома – мы пчёлы, считает Конституционный суд РФ

Конституционный суд РФ дал разъяснения по вопросу о том, можно ли возложить расходы за капитальный ремонт многоквартирного дома на государство, если только часть квартир в нём приватизирована. Ответственность за содержание своего имущества обязаны нести все собственники - такой вердикт вынесли судьи.

Как  пишет «Российская газета», с просьбой о проверке положений статьи 190.1 Жилищного кодекса РФ обратилась группа депутатов Госдумы. По их мнению, закон о приватизации 1991 года и последующие изменения законодательства привели к нарушению конституционного принципа равенства перед законом и судом.

Согласно оспоренной норме ЖК РФ, за счёт средств казны или бюджета субъекта РФ капремонт в многоквартирном доме можно провести только «если до даты приватизации первого жилого помещения такой многоквартирный дом был включён в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта», но к моменту приватизации первого жилого помещения или после неё, ремонт проведён не был. Данное условие, полагают депутаты, порождает неравенство между гражданами - собственниками, приватизировавшими жилые помещения в домах, включенных в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта фонда до даты первой приватизации, и теми, кто приватизировал жильё в домах, включенных в такие планы после первой приватизации.

Судьи КС напомнили, что процесс приватизации в нашей стране объявлен бессрочным. При этом суд полагает, что внесенные уточнения как раз направлены на соблюдение конституционного принципа справедливости и равенства. А оспоренная норма не содержит признаков неопределенности, что могло бы стать основанием для рассмотрения жалобы. То есть для разрешения вопроса не требуется вынесение итогового решения в виде постановления.

КС, напомнил, что «правило о несении собственником бремени содержания принадлежащего ему имущества закреплено в статье 210 ГК РФ и является базовым для дальнейшего законодательного и договорного регулирования обязанностей собственника». Следовательно, переход права собственности на имущество от одного лица к другому, по общему правилу, предполагает и переход к новому собственнику бремени содержания этого имущества: вместе с правом частной собственности на квартиру граждане приобретают и обязанности по содержанию своего жилья, в том числе общего имущества многоквартирного дома. Взятые ранее обязательства муниципалитеты должны исполнить, но после приватизации первого жилого помещения ответственность за объект недвижимости в целом несут все собственники пропорционально своей доле.

Если же условие об обязательном включении в план капремонта до начала приватизации убрать из законодательства, то такое решение, во-первых, повлечёт фактически необоснованное обогащение граждан-собственников за счёт бюджета (ведь состояние дома улучшится и квартиры в нём подорожают), а во-вторых, возложит на государство обязанность по содержанию чужого имущества, что закон допускает лишь в исключительных случаях. Наступление такого случая и регулирует статья 190.1 ЖК РФ. Которая, кстати, была разработана во исполнение решения КС РФ, вынесенного в 2016 году.

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