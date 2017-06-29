По результатам Национального рейтинга Мурманская область поднялась на 20 пунктов

Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий принял участие в семинаре, посвященном обсуждению итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2016 год и внедрению целевых моделей ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов. Мероприятие состоялось в Москве, в нём приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

В ходе семинара Агентством стратегических инициатив были представлены основные выводы по результатам Национального рейтинга, регионам была предоставлена возможность получить ответы на вопросы по итогам рейтинга и методологии оценки показателей. Кроме того, проанализированы результаты внедрения целевых моделей ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов по состоянию на июнь 2017 года, проведены групповые обсуждения целевых моделей с участием представителей федеральных органов государственной власти, курирующих целевые модели.

По результатам Национального рейтинга, представленного 2 июня 2017 года в рамках XXI Петербургского международного экономического форума, Мурманская область поднялась на 20 пунктов, улучшив свою позицию до 32 места среди субъектов РФ.