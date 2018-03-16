«По родному Мурману»: в областном краеведческом музее начал работу художественно-краеведческий проект Виталия Бубенцова, посвящённый юбилею Мурманской области

В областном краеведческом музее вчера состоялась презентация художественно-краеведческого проекта заслуженного художника России Виталия Бубенцова «По родному Мурману». Проект посвящён юбилею Мурманской области.

Выставка полотен Виталия Бубенцова не только раскрывает красоту уголков нашего края, но и дает краеведческие знания о них. Художественные работы сопровождены информационными текстами об истории региона.

В экспозиции представлено 30 полотен художника. Главной темой пейзажных композиций мастера остаётся Север: виды Мурманска, Кольского залива, сопок и озёр, старинных поморских сел – Варзуги и Ковды – с их памятниками деревянного зодчества.

В церемонии открытия выставки приняла участие губернатор Марина Ковтун. Глава региона отметила, что в работах Виталия Николаевича можно почерпнуть понимание северной души, характера, истоков любви северян к родной земле.

«Всю свою творческую жизнь Виталий Николаевич посвятил родному Кольскому Северу. Наверное, никому другому не удалось так точно, глубоко и живо воспроизвести в искусстве знакомые каждому из нас черты Заполярья – свет, краски, ландшафты и, конечно, образы наших земляков. Причём сделать это зачастую скупыми, но крайне выразительными средствами – так же, как поступает наша северная природа», – сказала Марина Ковтун.