По Северному морскому пути, но не в Мурманск, доставлена первая в этом году партия тихоокеанских лососей

Первые партии тихоокеанских лососей путины-2019 пришли в Архангельск Северным морским путем для дальнейшей поставки в центральные регионы России. В этом году ГК «Доброфлот» направила через альтернативную транспортную артерию сразу два рефрижераторных судна – «Симфонию» и «Гармонию».

За двенадцать дней «Симфония» преодолела около 8 тысяч км из района промысла в Беринговом море с 3 тысячами тонн нерки, горбуши, кеты на борту. На подходе в Архангельск – транспортный рефрижератор «Гармония».

ГК «Доброфлот» организовывает поставки через СМП уже пятый год подряд. Это кратчайший путь, соединяющий Дальний Восток и европейскую часть России. Усиленный ледовый корпус судов такого типа, как «Симфония» и «Гармония», позволяет успешно работать даже в суровых условиях ледовитого океана. Перевозка по Северному морскому пути позволяет не только значительно уменьшить время доставки, но и на 20% сокращает расходы на топливо.

«Благодаря доставке рыбы Северным морским путём мы снижаем транспортно-логистические издержки и сроки перевозки, а значит, сохраняем качество продукции и привлекательную цену для потребителя», - подчеркнул управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов, сообщает РОсрыболовство.