По следам двух капитанов - 12 июля экипаж яхта «Alter Ego» отправится в Арктику

Белоснежная красавица-яхта «Alter Ego» встала сегодня у причала Мурманского морского рыбного порта. Экипаж небольшого парусно-моторного судна совершил переход из Норвегии, а сейчас готовится к очередной арктической экспедиции. Пополняет запасы и ждёт научную часть экипажа. Впереди у яхтсменов непростое путешествие – рейс на архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Для яхты это не первое плавание в Арктику. Архипелаг ЗФИ был целью и прошлогодней экспедиции. Большую часть научного экипажа тогда составляли биологи, поэтому достижения рейса-2016 связаны именно с этой наукой – нашли новую колонию краснокнижных белых чаек, открыли доселе неизвестный вид комара, доказали, что гренландские киты и белухи могут зимовать во льдах, окружающих Землю Франца-Иосифа.

- В этот раз – основная цель экспедиции – поисково-историческая, - рассказывает начальник экспедиции Александр Чичаев. – Мы работаем по проекту «По следам двух капитанов». Его идейным вдохновителем был полярник Олег Продан, погибший в 2016 году в Арктике. Олег Леонидович мечтал найти шхуну «Святая Анна» знаменитого полярного исследователя Георгия Брусилова. Многие думали, что льдами судно унесло в Гренландское море. Но электронные буи, установленные Проданом на предполагаемом месте гибели шхуны, показали, что льды дрейфуют вокруг и внутри архипелага. А значит, там и надо искать «Святую Анну». Мы хотим снова установить такие же буи, чтобы проверить версию Олега Леонидовича…

Тайна гибели экспедиции Брусилова давно будоражит пытливые умы. Именно это загадке был посвящен знаменитый роман Вениамина Каверина «Два капитана» и два одноименных фильма. Девиз героя романа Сани Григорьева – «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» - применим к любой полярной экспедиции. Но у будущего путешествия яхты «Alter Ego» есть еще и мемориальная цель. Дело в том, что еще в 2010 году экспедиция под руководством Олега Продана нашла следы «брусиловцев» - вещи, остатки дневника, патроны. Они, скорее всего, принадлежавших той части экипажа, что оставила затертую льдами «Святую Анну», и во главе со штурманом Валерианом Альбановым попыталась достичь большой земли. Из 11 человек, отправившихся в этот опасный поход, до материка дошли только сам Альбанов и матрос Александр Конрад. Судьба оставшихся на шхуне неизвестна… Во время поисков 2010 года экспедиции Продана удалось найти и человеческие останки.

- Сейчас они хранятся в Российском центре судебно-медицинской экспертизы, - продолжает Александр Чичаев. – Но поскольку точно их принадлежность установить не удалось, было принято решение вернуть останки на место обнаружения и захоронить. Наша цель – проверить и подготовить место погребения.

Этот год у «Alter Ego» - юбилейный: 20 лет со дня спуска на воду и 5 лет со дня первого визита в Мурманск. Интересно, что научные экспедиции на этой яхте который год финансируются частными лицами. Экипаж проведёт в Мурманске неделю, а уже 12 июля отправится в Арктику - по следам двух капитанов.