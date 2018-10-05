По сравнению с июнем текущего года в Мурманской области отмечается незначительное снижение цен в среднем по региону

Министерство экономического развития Мурманской области продолжает проведение еженедельного мониторинга цен на топливо на автозаправочных станциях региона на основе сведений Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области и Федеральной службы государственной статистики.

По данным Управления ФАС России по Мурманской области, 24 по 30 сентября текущего года по сравнению с 1 июня снижение оптовых цен зафиксировано у ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» на бензин марки АИ-92 - на 9,1%, АИ-95 - на 1,6%, у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт»: бензин марки АИ-92 - на 8,9%, АИ-95 - на 1,5%. При этом розничные цены на бензин всех марок не изменились.

По данным Федеральной службы государственной статистики в августе средняя цена на бензин в регионе составила – 44,26 руб. (по России – 43,27 руб., по СЗФО – 43,81 руб.).

В абсолютных значениях рост цен на бензин автомобильный в среднем по региону по сравнению с декабрем 2017 года составил 3,52 руб. (по России – 4,23 руб., по СЗФО – 4,41 руб.).

По сравнению с июнем текущего года произошло незначительное снижение цен в среднем по Мурманской области на 0,28 руб. (по России – на 0,22 руб., по СЗФО – на 0,05 руб.).