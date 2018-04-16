По требованию Госжилинспекции управляющие организации восстанавливают надлежащее качество исполнения коммунальных услуг

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели 15 выездных проверок в рамках исполнения требований ранее выданных предписаний.



Так, обслуживающая организация ООО «Комфорт» заменила инженерные сети водоснабжения в доме 114/1 по Кольскому проспекту в Мурманске.



Инспекция по обращению североморца – жителя дома 14 по ул. Душенова провела внеплановую выездную проверку санитарно-технического состояния подвального помещения и качества предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. По итогам проверочных мероприятий в адрес ООО «СЖКХ» было направлено предписание о необходимости устранения выявленных нарушений. Исполняя требования предписания, управляющая организация выполнила работы для нормализации температуры горячей воды в жилом помещении, подвальное помещение находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Предписание снято с контроля.



Также снято с контроля предписание, в соответствии с которым управляющая организация ООО «УК Евродом» привела в удовлетворительное санитарное состояние чердачное помещение дома 11а по ул. К. Либкнехта в Мурманске. Управляющая организация ООО «Севжилсервис» привела в удовлетворительное санитарно-техническое состояние подвальное помещение дома 8/3 по ул. Свердлова в Мурманске и выполнила косметический ремонт поврежденных участков стен и потолка в подъезде дома 2/11 по ул. П. Морозова в Мурманске.



Исполнив требования предписания, ООО «УК Кристалл» представило заключение по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования дома 19 по ул. С. Перовской в Мурманске. Оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.



Специалисты инспекции повели проверку управляющих организаций ООО «СЖКХ» И ООО «ЖЭК» ООО «УК Евродом», которые должны были восстановить нормативное давление холодной воды в точке водоразбора в жилом помещении дома 22 по ул. Душенова в Североморске и домов 27 и 11а по ул. К. Либкнехта в Мурманске. По результатам контрольных измерений качество предоставления холодного водоснабжения соответствует нормативным требованием, предписания сняты с контроля инспекции.



В отношении управляющих организаций, не исполнивших требования предписаний инспекции по истечении установленного срока, будут рассмотрены вопросы о возбуждении административного производства.