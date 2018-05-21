По требованию Госжилинспекции управляющие организации восстанавливают надлежащее качество исполнения коммунальных услуг

В течение прошедшей недели государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели восемь выездных проверок в рамках контроля ранее выданных предписаний.

Управляющая организация ООО «Севжилсервис» согласно требованиям предписания инспекции выполнила ремонт кровельного покрытия над квартирами, а также косметический ремонт поврежденных участков стен и потолка лестничной клетки 9-го этажа.

В квартире многоквартирного дома № 41 по ул. Гагарина по требованию инспекции обслуживающей организацией ТСН «Заполярье» установлен компенсатор на трубопроводе горячего водоснабжения, утечка устранена.

По истечении срока исполнения предписания инспекцией была поведена выездная проверка в отношении управляющей организации ООО УК «Заполярный город», которая должна была восстановить нормативную температуру горячей воды в точке водоразбора квартиры. По результатам проведенных контрольных измерений качество предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению восстановлено и соответствует нормативным требованием. Предписания снято с контроля инспекции.

Также управляющей организацией ООО УК «Заполярный город» выполнен демонтаж дополнительного вентиляционного канала в санузле квартиры многоквартирного дома № 1 по ул. Самойловой.