По требованию Госжилинспекции в многоквартирных домах Мурманска выполнен ремонт кровельного покрытия и фасада
В течение недели государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели 10 выездных проверок в рамках контроля исполнения ранее выданных предписаний.
Несколько проверок касались исполнения предписаний управляющей организацией ООО «Севжилсервис». Выполнен ремонт кровельного покрытия над квартирами многоквартирных домов № 30/1 по улице Аскольдовцев и № 79 по проспекту Героев-североморцев. В многоквартирном доме № 88 по улице А. Невского выполнен косметический ремонт лестничной клетки подъезда, отремонтированы и покрашены поврежденные участки фасада многоквартирного дома № 5 по улице Гаджиева.
По истечении срока исполнения предписания специалисты инспекции поверили работу управляющей организации ООО «Октябрьское ЖЭУ» – кровельное покрытие отремонтировано, заменены металлические карнизные свесы. Предписание снято с контроля.