По требованию прокуратуры директор управляющей организации привлечён к административной ответственности

Прокуратурой Ленинского административного округа города Мурманска проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в деятельности ООО «УК наш Дом». В её ходе были выявлены факты бездействия управляющей компании при управлении многоквартирным домом. При осмотре дома установлено, что управляющей организацией не выполнены работы по расчистке и удалению снежно-ледяных образований с придомовой территории (пешеходная зона, дворовой проезд, подъездные пути). На указанной территории имеется наледь, накат, на отдельных участках складированный снег, проезд заужен. Проезд и пешеходная зона не обработаны противогололедными материалами.

Прокуратурой округа возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 2 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», которые направлено для рассмотрения по существу в Управление Ленинского административного округа города Мурманска.

По результатам рассмотрения генеральный директор управляющей организации привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.