По требованию прокуратуры двое северян, состоящих на учете у нарколога, лишены водительских прав

Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к водительской деятельности.

В ходе надзорных мероприятий выявлены два северянина, имеющие водительские удостоверения различных категорий, страдающие алкоголизмом, состоящие на учете у нарколога. На рекомендованный прием к врачу они не являлись, оба страдают синдромом зависимости от алкоголя.

Выступая в защиту прав граждан на безопасность дорожного движения, прокурор направил в суд административные исковые заявления о прекращении права на управление транспортными средствами в отношении данных граждан.

Судом удовлетворены требования прокурора в полном объеме, вынесены решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении двух жителей ЗАТО Александровск.