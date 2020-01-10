Мурманская область. Арктика10.01.20 08:00
По требованию прокуратуры работникам ООО «ДомСервис» выплачена зарплата в размере более 1,3 млн рублей
Прокуратура Кольского района Мурманской области провела проверку соблюдения ООО «ДомСервис» требований трудового законодательства, во время которой было установлено, что организация имеет задолженность по заработной плате перед 40 работниками за ноябрь-декабрь 2019 года на общую сумму более 1,3 млн рублей.
По результатам проверки по постановлению прокурора в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).
После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объёме.
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