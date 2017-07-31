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Мурманская область. Арктика31.07.17 10:36

По трудам и зарплата - всё больше стран в мире могут похвастаться более высоким, чем в России, уровнем оплаты труда

В прошлом году Китай опередил Россию по величине средних зарплат в промышленности, пишет «Независимая газета». Если средние зарплаты по паритету покупательной способности (ППС) в Китае и России ещё как-то сопоставимы, то минимальные ставки по оплате труда в Поднебесной сегодня оказываются заметно выше аналогичных в РФ. Размер минимальной заработной платы в Китае зависит от конкретного региона и колеблется в пределах 1000-2300 юаней в месяц. Следовательно, по ППС минимальные заработки в КНР составляют от 281 доллара до 647 долларов в месяц.

А в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - всего лишь 7800 рублей в месяц. Это чуть более 100 долларов по номинальному курсу. И около 325 долларов с учётом паритета покупательной способности.

Что примечательно, доходы россиян оказываются сегодня ниже не только по сравнению с локомотивами мировой экономики, растущими по 6% в год, но и с теми, чья возможность для роста, так же как и в РФ, ограничена санкциями.

Так, ранее ведущая онлайн-площадка по поиску сотрудников «Iran Talent» обнародовала отчёт о диапазонах окладов для различных работников в Иране. Данные основывались на опросах компаний со штатом более 100 человек. За последний год средняя месячная заработная плата в низкооплачиваемом сегменте составила 582 доллара, в среднем - 820 долларов и высоком – 1191 доллара. В целом же, если верить исследованию, средняя зарплата в стране составляет около 864 доллара в месяц. По ППС эта сумма оказываются в разы выше средней российской зарплаты - около 3457 долларов.

Стоит отметить, что минимальная заработная плата в Иране также заметно отличается от российского МРОТ. В 2016 году она составила 225 долларов  в месяц - или 900 долларов  в месяц по ППС, что почти в три раза больше российского показателя. Правда, надо отдать должное, экономика Ирана сегодня выглядит куда конкурентоспособнее российской. Только за прошлый год экономика Исламской Республики выросла на 11%.

Основные причины такого «зарплатного дисбаланса» между РФ и другими развивающимися странами кроются в организации труда и уровне производительности труда, полагают эксперты «НГ». «С этим дело у нас обстоит довольно плачевно. С точки зрения организации труда наши менеджеры проявляют низкий уровень компетентности. Это видно хотя бы в том, что они, как правило, проигрывают конкуренцию. Если нет государственной поддержки, то они проигрывают конкуренцию не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Происходит это из-за низкой производительности труда на их предприятиях», - считает профессор Академии народного хозяйства и госслужбы Александр Щербаков.

До падения цен на нефть в 2014 году связь между уровнем оплаты труда и производительностью была «несправедливой» - огромный приток нефтедолларов на фоне неблагоприятных демографических тенденций сильного раздувания зарплаты, напоминает глава департамента «Private Solutions Singapore Castle Family office» Станислав Вернер. «Сейчас подобный макроэкономический дисбаланс устранён», - уверен эксперт.

Совершенно иная история у соседей - там экономика растёт динамичнее, а вместе с ней растут и зарплаты. «К примеру, китайская экономика в условиях замедления развитых стран не собирается оставаться только лишь мировой фабрикой и переходит на модель, основанную на внутреннем потреблении. Поэтому жизнь среднего китайца в ближайшие годы станет более обеспеченной, чем россиянина», - уверен аналитик.

Что касается Ирана, то здесь ситуация объясняется тем, что страна в основном производит продукцию, которая очень востребована на рынке, продолжает Александр Щербаков. «Иран производит энергетическое сырье, углеводороды и в этом смысле уверенно занимает выгодную нишу», - рассказывает он.

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