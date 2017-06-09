По указанию прокуратуры области прокуратурой Первомайского округа г.Мурманска проводится проверка по факту падения несовершеннолетних в Кольский залив

По указанию руководства прокуратуры Мурманской области прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска в связи с произошедшим 8 июня падением двух несовершеннолетних в Кольский залив при проведении акробатических трюков «паркур», связанных с экстремальными видами спорта, проводится проверка условий содержания, охраны и соблюдения требований безопасности нового моста, проходящего через Кольский залив.

В ходе проверки также будет дана оценка деятельности субъектов профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних.

По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.