По указанию прокурора области проводится проверка по факту отказа в госпитализации пенсионерки

По указанию прокурора области Василия Щербакова органами прокуратуры Мурманской области начата проверка, в связи с размещенной в сети Интернет информацией об отказе в госпитализации пенсионерки врачами областной больницы.

В целях выяснения достоверности обстоятельств, изложенных в информации, прокуратурой организованы проверочные мероприятия. При наличии оснований по итогам проверки будет незамедлительно решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечении к ответственности виновных лиц.

Ход проверки находится на контроле прокуратуры области.