По указанию прокурора области проводится проверка по факту разлива горюче-смазочных материалов в районе озера Большое в Мурманске

По указанию прокурора области Василия Щербакова Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой начата проверка по факту разлива горюче-смазочных материалов, произошедшего в результате ДТП с грузовым автомобилем в районе озера Большое в Мурманске.

Проверка организована совместно со специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений по Мурманской области, которые проведут исследования для установления наличия ущерба окружающей среде, а также Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

В настоящее время работниками ГОУП «Водоканал» с целью анализа произведен отбор проб воды в районе водозабора, расположенного у озера Большое.

Согласно результатам лабораторного исследования, отклонений от нормативов питьевой воды не имеется.

По результатам проверки при наличии оснований будет незамедлительно решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечении к ответственности виновных лиц.