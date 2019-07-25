В Мурманске в связи с проведением работ по прокладке сетей водопровода, канализации и тепловой сети, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения по улице Александра Невского и Нижнеростинскому шоссе будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части Нижнеростинского шоссе в районе примыкания улицы Александра Невского в южном направлении с 8 часов 27 июля до 20 часов 1 августа;

– по ½ проезжей части Нижнеростинского шоссе в районе складов ГУ 1967 ОМИС СФ в южном направлении с 8 часов 2 августа до 20 часов 4 августа;

– по ½ проезжей части Нижнеростинского шоссе в районе примыкания улицы Александра Невского в южном направлении и по ½ проезжей части по улице Александра Невского в западном направлении с 8 часов 5 августа до 20 часов 7 августа;

– по ½ проезжей части Нижнеростинского шоссе в районе примыкания улицы Александра Невского в южном направлении и по ½ проезжей части по улице Александра Невского в восточном направлении с 8 часов 8 августа до 20 часов 10 августа;

– на 4 метра по ширине проезжей части улицы Александра Невского (в районе дома № 6) в западном направлении с 8 часов 11 августа до 20 часов 13 августа;

– на 4 метра по ширине проезжей части улицы Александра Невского (в районе дома № 6) в восточном направлении с 8 часов 14 августа до 20 часов 16 августа.