По улице Баумана будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по капитальному ремонту сети холодного водоснабжения будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по 1/2 проезжей части по улице Баумана в районе домов №№ 4, 6 в северном направлении с 8 часов 12 июля до 20 часов 15 июля;

– по 1/2 проезжей части по улице Баумана в районе дома № 1 в южном направлении с 8 часов 16 июля до 20 часов 19 июля.