По улице Воровского будет запрещена парковка всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением VII Мурманской международной деловой недели будет запрещена парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской - с 00.00 до 19 часов 14 ноября.

14 ноября будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской - с 8 до 19 часов.