Мурманская область. Арктика08.11.18 12:47
По улице Заводской планируется освободить от транспорта и запретить парковку всех видов транспорта
В Мурманске в связи с проведением торжественной церемонии вручения знамени Федеральной службы судебных приставов планируется освободить от транспорта и запретить парковку всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, по улице Заводской - от проспекта Ленина до дома № 6 по улице Заводской - 9 ноября с 00.00 до 15 часов.
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