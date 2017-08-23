По вине водителей автобусов совершено 21 ДТП, в результате которых пострадали 36 человек

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Григория Стратия состоялось координационное совещание по вопросу обеспечения безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом. «Поводом к рассмотрению вопроса стал целый ряд трагических событий, произошедших в России в течение последних месяцев. В основном это дорожно-транспортные происшествия с особо тяжкими последствиями с участием автобусов», – отметил Григорий Стратий.

Всего в нашем регионе 129 хозяйствующих субъектов допущены к перевозкам пассажиров транспортными средствами с количеством сидячих мест более восьми и имеют соответствующую лицензию Ространснадзора.

По информации и.о. начальника УГИБДД МВД России по Мурманской области Александра Усса, на территории Мурманской области по итогам семи месяцев текущего года по вине водителей автобусов зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых пострадали 36 человек. Основные причины аварий – не только нарушение водителями правил дорожного движения, но и несоблюдение транспортными компаниями требований законодательства в сфере транспорта и безопасности дорожного движения.

«Как правило, недобросовестные перевозчики не исполняют требования по обеспечению транспортной безопасности, требования к посадке и высадке пассажиров, режиму труда и отдыха водителей, не осуществляют медицинские осмотры водителей, не проводят контроль технического состояния транспортных средств», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталий Осин.

С начала года сотрудники территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Мурманской области совместно со специалистами других контрольных ведомств провели 114 рейдов на дорогах области. Было проверено 383 автотранспортных средства, осуществляющих перевозки пассажиров, 16 автотранспортных средств, осуществляющих детские перевозки, выявлено 260 нарушений лицензионных требований и условий, а также норм транспортного законодательства, составлено 215 протоколов об административных правонарушениях и назначено штрафов на общую сумму 1 млн 942,2 тысячи рублей.

По итогам совещания решено усилить межведомственное взаимодействие в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом.