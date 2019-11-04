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Мурманская область. Арктика04.11.19 07:30

По всей Мурманской области пройдут мероприятия, посвящённые Дню народного единства

В День народного единства, 4 ноября, в Североморске праздничную программу устроят в городском парке. В Кильдинстрое народные гулянья развернутся на площадке у местного дома культуры. А в Мурманске в сквере около Памятника жертвам интервенции пройдёт фестиваль национальных культур «Мы – вместе! Мы – едины!». Артисты творческих коллективов областного центра объединятся, чтобы выступить с любимыми народными песнями и танцами. В празднике примут участие представители культурных центров Армении, Грузии, Молдавии, Украины. Аналогичные фестивали состоятся и в других муниципалитетах: в Заполярном – «Все краски мира», в Заозёрске – «Дружба народов», в Мончегорске фестиваль под названием «Мелодии дружбы» пройдёт уже 12 раз. Зрители услышат песни на саамском, русском, молдавском и чувашском языках, увидят зажигательный азербайджанский танец. В городе металлургов и в Кировске в понедельник планируется этно-тур «Путешествую по России».

На большой праздничный концерт в День народного единства традиционно приглашает областной Дворец культуры и народного творчества имени Кирова. На сцене выступят артисты коллективов «Кировки», ансамбль «Забава» из города Апатиты, оленегорский ансамбль народной песни «Северные росы» и ансамбль современного танца «Престиж» из посёлка Молочный.

Театрализованные концерты запланированы в Ковдоре, Полярном, Африканде, Полярных Зорях, Кандалакше. Мероприятия пройдут и в отдалённых населённых пунктах Кольского полуострова – в Краснощелье, Островном, на Терском берегу.

Культурные и просветительские события, приуроченные ко Дню народного единства, проходят и накануне официальной даты, их основные организаторы – музеи и библиотеки региона, а главные посетители – дети. Так, 2 ноября в библиотеке Полярного час ответов и вопросов «Мы один народ – у нас одна страна», в Снежногорске – библио-путешествие «Земли Российской сыновья», в Лопарской устроят посиделки под названием «Я, ты, он, она – вместе целая страна», в библиотеке села Териберка проведут тематическую беседу «Мы все разные – мы все равные».

Завтра в Доме дружбы на ул. Подстаницкого, 1 в Мурманске развернётся фестиваль национальных культур. Для гостей организаторы готовят ярмарку народных умельцев, на которой будут представлены народная игрушка, вышивка, ткачество, лоскутное шитье, вязание, плетение, резьба по дереву и многое другое. А также откроется выставка этнографического национального костюма, можно будет продегустировать блюда национальной кухни разных народов.

3 ноября Мурманский областной художественный музей приглашает в основное здание на выставку «Традиционная культура и народное искусство саамов и поморов Кольского полуострова». В этот же день в Никеле стартует турнир по мини-футболу, в Белокаменке местная библиотека организует турнир знатоков истории «Нам силу даёт наша верность Отчизне», детская библиотека Мончегорска подготовила для детей познавательный квиз «Мы живём в России!».

 

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