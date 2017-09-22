Мурманская область. Арктика22.09.17 15:16
По всей ширине проезжей части проезда Бабикова запрещается движение всех видов транспорта
В Мурманске в связи с производством работ по прокладке электрокабеля планируется запретить движение всех видов транспорта, по всей ширине проезжей части проезда Бабикова в районе домов №№ 13 и 14 - с 8 до 20 часов 25 сентября.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 739 человек
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