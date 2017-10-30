По всей вероятности, тела экипажа и пассажиров находятся на дне Гренландского моря среди обломков утонувшего вертолёта

Обломки российского Ми-8, пропавшего 26 октября у побережья арктического архипелага Шпицберген, на четвертый день поисков были обнаружены в Гренландском море на глубине 209 метров. Норвежские спасатели признали, что надежды найти живыми восьмерых россиян, находившихся на борту вертолёта, больше нет, и объявили о прекращении поисково-спасательной операции.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила соболезнования генеральному директору ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» Александру Веселову, родным и близким погибших в связи с гибелью людей в результате крушения вертолёта треста вблизи архипелага Шпицберген.

«Нам, северянам, хорошо известно, что любая работа в Арктике заведомо связана с риском. Его прекрасно осознают мужественные люди, напряженно трудящиеся в высоких широтах на благо Отечества. Но боль утраты от этого не становится легче. Семьи потеряли сыновей, мужей и отцов, а страна – замечательных специалистов. Искренне скорблю вместе с вами», – сказано в телеграмме. В этот тяжёлый час глава региона пожелала родным и близким погибших терпения, сил и присутствия духа.

В соответствии с принятой в Норвегии процедурой, начата операция по поиску тел пассажиров и экипажа, за которую отвечает губернатор Шпицбергена Кьерстин Аскхольт и полицейское управление архипелага. В ней принимают участие прибывшие на архипелаг в ночь на воскресенье спасатели двух передовых подразделений МЧС - отряда «Центроспас» и центра «Лидер». По словам губернатора, именно эта задача сейчас является приоритетной для властей архипелага при том, что параллельно ведётся расследование причин инцидента и изучается вопрос о подъёме со дна обломков Ми-8.

Чтобы попытаться поднять корпус вертолёта с большой глубины необходимо специально оснащенное судно. Сейчас подобных судов в районе Шпицбергена нет, однако ближайшее в воскресенье днём было найдено и зафрахтовано, оно должно прибыть к берегам архипелага 1 ноября. В предстоящие несколько дней район, где сонар высокого разрешения обнаружил обломки вертолёта, будет тщательно обследован при помощи телеуправляемых подводных аппаратов, чтобы разобрать все возможные варианты предстоящего подъема Ми-8 на поверхность и оценить сложность задачи. В этой работе будут участвовать как российские спасатели, так и норвежцы.

В координационном спасательном центре по Северной Норвегии корреспонденту ТАСС сказали, что шансы выжить у людей были только в том случае, если бы они успели покинуть вертолёт до удара о воду и добраться вплавь до берега. По всей вероятности, тела экипажа и пассажиров находятся на дне Гренландского моря среди обломков - спасатели не обнаружили ничего, что свидетельствовало бы о попытках россиян спастись после крушения.

В соответствии с положением 13 Конвенции о международной гражданской авиации проводится совместное расследование причин катастрофы. Оно проходит под руководством норвежской государственной комиссии по расследованию транспортных инцидентов и с участием представителей Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Специалисты МАК и сотрудники Следственного комитета РФ, возбудившего уголовное дело по факту происшествия, в воскресенье вечером прибыли на Шпицберген, где встретились со своими норвежскими коллегами и обсудили дальнейший план действий. В понедельник эксперты планируют приступить к работе, однако все обстоятельства произошедшего прояснятся только после подъёма хвостовой части вертолёта, где находится бортовой самописец.

«Пока ещё слишком рано говорить о возможных причинах этой трагедии. Нам предстоит рассмотреть все возможности и проделать большую и очень тщательную работу, чтобы найти ответы, - заявил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС директор норвежской комиссии Виллиам Бертэуссен. - Сейчас приоритетная задача для нас - составить как можно более подробную картину произошедшего, которая позволит понять, что именно случилось и почему».