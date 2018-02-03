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Мурманская область. Арктика03.02.18 09:30

«По земле Кольской»: открылась выставка графики заслуженного художника России Виталия Бубенцова

В областном художественном музее состоялось открытие выставки графики заслуженного художника России, члена Союза художников Виталия Бубенцова. Выставка называется «По земле Кольской».

На ней представлены около 50 графических работ разных лет. Художник изображает родные места: Кольский залив, сопки, отвесные скалы, живописные озёра и бурные реки, Хибины, старинные поморские сёла Варзугу и Ковду. Из путешествий по сёлам Беломорья родилась серия портретов поморов и поморок – колоритных образов людей севера. На выставке зрители смогут увидеть листы, созданные под впечатлением творческих путешествий художника в Северную Атлантику и Арктику.

С открытием персональной выставки Виталия Бубенцова поздравила губернатор Марина Ковтун.

«У нас в Заполярье особый свет, особые краски, особые родные лица. И когда видение художника и зрителя попадает в резонанс, происходит чудо глубокого сердечного узнавания. Именно такие чувства вызывает у нас творчество Виталия Николаевича Бубенцова. Его работы погружают нас в настолько родной мир, что буквально раскрываются в сознании, «обрастают» знакомыми запахами и звуками, приобретают объём и душевное содержание – для каждого своё», – сказала Марина Ковтун.

Глава региона поблагодарила сотрудников музея за организацию выставки «По земле Кольской» и пожелала ей большого зрительского успеха. Выставка открыта до 4 марта.

 

 

 

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