Победа мурманских спортсменов на Первенстве России по лыжному двоеборью

Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, вчера в рамках Первенства России по лыжному двоеборью в городе Чайковский Пермского края состоялся первый старт - гонка 10 км, трамплин HS 85-109.

И сразу наши спортсмены из ГАУМО «МОСШОР» заняли два места на пьедестале - Малов Владимир - 1 место, Лаврухин Максим - 3 место.