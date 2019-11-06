Победила команда «Зарплата» - 40-летие североморского Дворца культуры «Строитель» отметили в спорткомплексе

За четыре десятилетия существования североморского Дворца культуры «Строитель» в его стенах отмечались сотни торжественных мероприятий и юбилеев, а вот свой юбилей коллектив этого культурно-досугового учреждения флотской столицы, которым руководит Евгений Самородин, отметил необычно – в спорткомплексе Северного флота «Старт», и не торжественным заседанием с речами и награждениями, а первыми шуточными культурно-спортивными играми. Хотя, борьба между командами «Зарплата» и «Премия» была нешуточной.

Победители и проигравшие получили медали, причём, награды вручал девятикратный чемпион мира, десятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер Российской Федерации по кикбоксингу Алмаз Гисмеев. Среди зрителей были глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев и его заместитель Татьяна Сахарова, начальник Управления культуры Ольга Обухова, руководители учреждений культуры флотской столицы, жители Североморска. Со счётом 4:3 победила команда «Зарплата».

Команды соревновались в физкультурно-спортивной эстафете, на татами выходили сумоисты, на ринг – боксеры, были здесь и вопросы викторины по истории родного заведения, соревновались и болельщики, перетягивая импровизированный канат, напряжённо проходил футбольный матч (если бы так азартно, с полной самоотдачей, ответственно всегда играла наша сборная России по футболу).

Не обошлось в этот вечер и без поздравлений. Первой удостоилась добрых слов, букета цветов и подарка от главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова директор Североморской Детской музыкальной школы имени Э.С. Пастернак Лидия Андреевна Павлова, которая также отмечала юбилей.

Говоря о ДК «Строитель», Владимир Евменьков назвал его ведущим культурно-досуговым учреждением не только Мурманской области, но и Северо-Запада России. И это не просто слова. ДК «Строитель» неоднократно входил в 100 лучших культурно-досуговых учреждений России, включен в Национальный Реестр ведущих учреждений культуры России.

Глава ЗАТО не только вручил сотрудникам ДК «Строитель» почётные грамоты и благодарственные письма, но и паспорт на механическую снегоуборочную машину, которая будет нелишней в условиях снежных северных зим, и паспорт на новый электрогенератор.

Евгений Алексеев назвал ДК «Строитель» визитной карточкой флотской города Североморска, и вручил коллективу Благодарственное письмо и подарки командам, участвовавшим в спортивных состязаниях. В этот вручались награды и от коллег из ДК имени Кирова», от комитета по культуре и искусству Мурманской области, от Управления культуры администрации ЗАТО г. Североморск.

Был в этот день и ещё один именинник – Анна Обухова. Так уж сложились звезды, что дочь бывшего директора ДК «Строитель», а ныне начальник Управления культуры Ольга Обухова родила дочь Анну в один день с образованием ДК «Строитель». Евгений Самородин вручил ей букет белых роз.