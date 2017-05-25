Победитель регионального этапа олимпиады Иван Мелихов, студент, успешно выступил на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства

В Рязани состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по профильному направлению «Сестринское дело». Мурманскую область представлял победитель регионального этапа олимпиады Иван Мелихов, студент 4 курса Кольского медицинского колледжа.

Олимпиадные испытания включали тестирование по теоретическим основам профессиональной деятельности, а также задания, требующие владения профессиональным иностранным языком.

При выполнении практических заданий участники должны были продемонстрировать пять манипуляций: подкожное введение лекарственного препарата, забор крови из вены с помощью вакуумной системы, выполнение базовой сердечно-лёгочной реанимации, уход за постоянным катетером, перестилание постели тяжелобольному и общение с его родственниками.

Иван Мелихов выполнил все задания, показал высокий уровень владения английским языком в профессиональной деятельности, набрав 9 баллов из 10, и был награждён грамотой «За лучшее владение иностранным языком».