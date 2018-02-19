Победителем областного конкурса «Рыцарь нашего времени» стал мончегорец Сергей Михайлович Дмитрук

В минувшую субботу в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени».

Пять участников из городов Оленегорск, Кандалакша и Мончегорск рассказали о своих увлечениях во время первого этапа «Разрешите представиться»: кто-то любит музыку и рыбалку, кто-то мечтает о выпуске пятого сборника стихов, а кто-то хочет уехать на зимовку в Таиланд.

Второе конкурсное задание «Посвящение даме» позволило участникам выразить свои теплые и нежные чувства в стихах и песнях любимым женщинам: женам, матерям, дочерям и внучкам.

Финальным испытанием стал показ творческих номеров «Когда в душе поёт весна». «Рыцари» удивили членов жюри своими творческим способностями: продемонстрировали спортивно-танцевальные композиции, исполнили музыкальные произведения, спели песни и прочитали стихотворения.

По результатам конкурсных выступлений диплом в номинации «За артистичность и задор» вручили Владимиру Григорьевичу Коваленко из Оленегорска.

Дипломом в номинации «За многогранность таланта» был награждён Петр Александрович Чаленко из Кандалакши. В номинации «За лиризм и искренность» обладателем диплома стал Александр Иванович Комягин из Оленегорска. В номинации «За стремление к новым высотам» победил оленегорец Владимир Васильевич Лебедев.

Диплом в номинации «За оригинальность и яркий образ» получил Сергей Михайлович Дмитрук из Мончегорска, который и стал обладателем титула «Рыцарь нашего времени – 2018».