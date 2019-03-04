Победителем проекта «Мама-предприниматель – 2019» в Мурманской области стала Наталья Ивахненко из Гаджиево

В Мурманске подвели итоги федерального образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Защита проектов и торжественное награждение победителей состоялись в рамках I Международного женского форума за полярным кругом «Обнимая Арктику».

Первое место на конкурсе бизнес-идей и грант в размере 100 тысяч рублей от благотворительного фонда «В ответе за будущее» получил проект студии фитнеса и танцев на территории Гаджиево Натальи Ивахненко.

В рамках проекта «Мама-предприниматель» 26 жительниц Мурманской области прошли бесплатное обучение основам предпринимательства. В течение пяти дней они принимали участие в лекциях и мастер-классах, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей. В финале участницы представили свои бизнес-идеи экспертному жюри, в состав которого вошли представители организаторов.