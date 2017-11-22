Победителем соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» стала команда «Комплексная СШОР «Колатом»

Министерством образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы с 16 по 18 ноября в Ледовом дворце спорта г.Оленегорска проведён региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова сезона 2017-2018 гг.

В соревнованиях приняли участие 110 спортсменов 2003-2004 годов рождения из Комплексной СШОР, Комплексной СШОР («Колатом» г.Полярные Зори), ДЮСШ «Юность» г.Апатиты, ДЮСШ № 3 ЗАТО г.Североморск, ДЮСШ ЗАТО Александровск г. Снежногорск, ДЮСШ Кольского района и УСЦ г. Оленегорска.

Победителем соревнований стала команда «Комплексная СШОР «Колатом» (г.Полярные Зори), второе место заняла команда ДЮСШ «Юность» г.Апатиты, третье место у команды ДЮСШ № 6 г .Мурманска.

Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждены кубками, грамотами Министерства образования и науки Мурманской области, участники команд – медалями и грамотами.