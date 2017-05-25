Победителей областного конкурса «Энергия Севера» наградили на Кольской АЭС

В информационном центре Кольской АЭС 20 и 26 мая состоялись торжественные награждения победителей областного конкурса детского художественного и литературного творчества «Энергия Севера».

Уже много лет подряд конкурс объединяет школьников и дошкольников из разных городов Мурманской области в единую творческую команду. Около 400 ребят 17 населенных пунктов Кольского полуострова лепили, рисовали, мастерили на темы: «Мой северный город – мой дом», «Я, как дед и как отец, пойду работать на АЭС!», «Костюм атомщика», «Приключения Атомёнка и Градиренки», «Наше будущее с АЭС», и специальная тема, посвящённая 25-летию АО «Концерн Росэнергоатом» - «Росэнергоатом, с юбилеем!».

Ежегодно участники «Энергии Севера» удивляют жюри мастерством исполнения творческих работ, совершенствуя свои знания в вопросах атомной энергетики. Полярнозоринцы и гости города побывали на уникальном форелевом хозяйстве, расположенном в водоёме-охладителе АЭС. В ходе экскурсии по информационному центру победители конкурса познакомились с работой Кольской атомной станции, а также смогли получить ответы на главные вопросы проекта: «Кто такие Атомёнок и Градиренка?» и «Каким будет будущее с АЭС?». Вручение подарков проходило в формате шуточной викторины по физике, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.