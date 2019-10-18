Победители аукционов на квоты по вылову краба в Северном бассейне готовы заплатить за них 42,84 млрд рублей

Победители аукционов по распределению инвестиционных квот на добычу крабов, которые состоялись 7-15 октября 2019 года, в совокупности заплатят за квоты 142,4 млрд рублей, следует из результатов торгов, опубликованных на электронной площадке Российского аукционного дома (РАД).

Как сообщает ИА «ПРАЙМ», в ходе торгов разыгрывался 41 лот, из которых 31 - на квоты добычи краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 10 - в Баренцевом море. За квоты на добычу крабов на Дальнем Востоке победители аукционов заплатят в совокупности 99,525 млрд рублей, за вылов в Баренцевом море - 42,841 млрд рублей.

Среди победителей аукционов на квоты по вылову краба в Северном бассейне - ООО «Антей Север», ООО «Эта-Трейд», ООО «Фростер», ООО «Карапакс» и ООО «Альфа Трейд».

Напомним, в начале мая 2019 года в РФ был принят закон, который ввел новый вид квот на вылов водных биологических ресурсов — квоты добычи крабов, предоставляемые в инвестиционных целях и распределяемые по результатам электронных аукционов. На этот вид квоты будет выделяться 50% общего допустимого улова крабов, а доли квот будут закрепляться за пользователями на 15 лет.