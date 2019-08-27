Победители Кубка АО «ММТП» по быстрым шахматам отправились в Красноярск

В Мурманском морском торговом порту состоялся турнир по быстрым шахматам на Кубок АО «ММТП». В этом году турнир проходил уже во второй раз и был посвящен 104-ой годовщине со дня рождения Мурманского морского торгового порта, который мы будем отмечать 1 сентября 2019 года.

Померяться силами на черно-белых шахматных досках решились 12 портовиков. Каждый из них имел возможность проявить себя в яркой и динамичной дисциплине. Её особенность состоит в том, что партия длится минимум 5 минут с прибавлением по 3 секунды за каждый сделанный ход. С учетом этого успех сопутствовал тем, кто мог сконцентрироваться в решающий момент. А победителями турнира стала сборная грузового района №2 – «Вихрь». В состав команды вошли Владимир Куккарин, Гагик Бабаян, Иван Опря.

Теперь у них новая цель – достойно выступить на IV межрегиональном шахматном турнире «Шахтёрская ладья» среди работников СУЭК, который пройдет 27-31 августа в Красноярске. Сегодня портовики уже отправились на состязание, где они будут представлять АО «Мурманский морской торговый порт».