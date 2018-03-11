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Мурманская область. Арктика11.03.18 15:10

Победители регионального этапа конкурса будут представлять Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2018

Состоялись финальные испытания конкурса «Доброволец года – 2018», организованного региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе. Традиционно участие в нём принимают молодые люди – представители молодёжных и детских общественных объединений – в возрасте от 14 до 30 лет. В этом году впервые была учреждена также специальная номинация «Организатор добровольчества» для участников от 22 до 50 лет.

Всего на конкурс было подано 43 заявки из 12 населённых пунктов. Финальные испытания проходили в течение двух дней на базе Регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. В первый день участники представили результаты своей волонтерской деятельности жюри, в состав которого вошли представители отдела по делам молодёжи регионального министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям, сотрудники регионального министерства образования и науки, руководители молодежных центров и общественных организаций.

Во второй день участники посетили семинар «Эффективная организация: создаю настоящее и планирую будущее». Его провёл Родион Совдагаров, руководитель территориального отделения Ресурсного центра НКО комитета общественных связей Москвы, член проектной команды «Мотивационная программа для руководителей и сотрудников московских социально-ориентированных НКО».

По итогам конкурса в номинации «Социальное волонтёрство» победу одержал Игорь Малышев из Снежногорска, второе место у Леонида Квашнина из Мончегорска, третье – у Валерии Ткаченко из Североморска.

В «Событийном волонтёрстве» лучшей стала Полина Турыгина из Кандалакши. На втором месте Кристина Руджянскене из Североморска, третье место разделили Андрей Бобров из Полярного и Екатерина Панарина из Апатитов.

Первое место в номинации «Медицинское волонтёрство и здоровьесбережение» заняла Варвара Тихонова из Апатитов, на втором месте мурманчанка Олеся Колтакова.

Лучшим «Волонтером Победы» был назван Илья Трифонов из Кандалакши, второе место заняла Анастасия Анискович из Североморска, третье – мурманчанин Даниил Шпек.

В номинации «Экологическое волонтерство» победу одержала Маргарита Филатова из Ковдора, Дария Боброва из Мурманска заняла второе место.

В новой для конкурса номинации «Организатор добровольчества» первое место разделили Татьяна Вялая из Оленегорска и Эдуард Миронов из Североморска. Оба участника не первый год являются руководителями и организаторами значимых молодёжных проектов и мероприятий. На втором месте Александра Бирко из Ковдора. Третье место у Ольги Коноваловой из Мурманска.

Победители регионального этапа конкурса будут представлять Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2018».

 

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