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Мурманская область. Арктика30.03.18 14:57

Победители регионального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» отправятся в Международный детский центр «Артек»

2 апреля в Мурманской областной научной библиотеке стартует конкурс чтецов «Живая классика». Этот конкурс чтецов  – самый масштабный литературный детский проект в России. Его участники читают вслух отрывки из своих любимых прозаических произведений. Выбранные произведения не должны входить в школьную программу, поскольку важная задача конкурса – расширить кругозор читателей и познакомить ребят с новыми книгами.

В рамках регионального этапа жюри выберет трех победителей, которые отправятся в Международный детский центр «Артек». Именно они будут бороться за право выйти в финал всероссийского конкурса.

Организаторами регионального этапа являются Министерство образования и науки Мурманской области, центр дополнительного образования «Лапландия» и Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

2 апреля пройдёт регистрация и жеребьёвка участников. Для ребят подготовлена увлекательная культурная программа: путешествие по книжным лабиринтам областной научной библиотеки, интеллектуальная игра «Книги нашего детства», творческие встречи с актрисой Мурманского областного театра кукол Екатериной Ефремовой и детским писателем Алексеем Сусликовым.

Конкурсные выступления участников запланированы на 3 апреля. Начало в 10.00. Церемония награждения победителей регионального этапа конкурса пройдет в 17.00.

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Последние комментарии

MotoRin
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