Победители регионального этапа представят Мурманскую область на IV Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве

Завершился III Чемпионат Мурманской области «Абилимпикс» - региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидностью.

Инициатором проведения конкурса «Абилимпикс» выступило Министерство образования и науки Мурманской области при поддержке региональных министерств и ведомств: министерства социального развития, комитета по труду и занятости населения, комитета по культуре и искусству, министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям, а также Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и региональных общественных организаций инвалидов.

Официальными спонсорами регионального чемпионата в 2018 году стали Мурманский морской торговый порт и сельхозпредприятие «Тулома».

В течение двух дней более 100 школьников, студентов колледжей и вузов, специалистов из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья соревновались по 17 конкурсным компетенциям.

В рамках чемпионата также проходили мероприятия деловой и культурной программы. На площадке Мурманского колледжа искусств общественные организации инвалидов и образовательные организации представили выставку творчества своих воспитанников и обучающихся. Преподаватели и мастера производственного обучения совместно с учащимися провели мастер-классы. Комитет по труду и занятости населения Мурманской области совместно с муниципальными центрами занятости организовал ресурсную площадку «Двигаясь навстречу».

По итогам соревнований в каждой из 17 компетенций регионального чемпионата определены победители, которые в ноябре 2018 года представят Мурманскую область на IV Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.