Подведены итоги регионального этапа открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Мурманской области на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2016/2017 учебном году, организованного Министерством образования и науки Мурманской области и Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области.

Решением конкурсной комиссии победителями регионального этапа смотра-конкурса признаны:

в номинации «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация (колледж, техникум, училище) по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов за 2016/2017 учебный год» по III группе с контингентом обучающихся очной формы обучения до 1000 студентов - Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича;

в номинации «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация, осуществляющая подготовку кадров по специальностям в области физической культуры и спорта, за 2016/2017 учебный год» по I группе – педагогические колледжи (училища) с отделением, осуществляющим подготовку кадров по специальностям в области физической культуры и спорта, - Северный колледж физической культуры и спорта;

в номинации «Лучшая аккредитованная образовательная организация высшего образования, осуществляющая подготовку кадров по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта, за 2016/2017 учебный год» по группе: образовательные организации высшего образования, имеющие в своей структуре факультеты физической культуры и спорта, - Мурманский арктический государственный университет.

Победители регионального этапа примут участие во Всероссийском этапе смотра-конкурса, итоги которого станут известны в сентябре 2017 года.